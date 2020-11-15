صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»

عادل الحربي (صدى):
حسم الدكتور صفوق العنزي؛ استشاري العناية المركزة والإصابات واستشاري الأمراض الباطنية الجدل القائم بشأن أن فيروس كورونا تم تصنيعه ونشره في الدول.
وقال "العنزي" عبر برنامج " يا هلا" إن كورونا ليس كذبة، والمختبرات أثبتت أنه فيروس طبيعي وغير مصنع.
وتابع "العنزي" : "إذا أكرمنا الله بتلقي اللقاح في ديسمبر - وهذا ما أتوقعه وأتمناه - فسنعود لحياتنا الطبيعية في مارس 2021".
ولفت إلى أنه لا يتوقع موجة ثانية من كورونا في المملكة، مع استمرار الالتزام الحالي، مضيفًأ : "أرقامنا الصحية إيجابية جدا.. "نلتزم يخلّصنا رب العالمين إن شاء الله".