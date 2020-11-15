الأعداد السابقة للصحيفة

صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»

Time منذ ساعة
Views 1853
Comment 1
صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»

عادل الحربي (صدى):
حسم الدكتور صفوق العنزي؛ استشاري العناية المركزة والإصابات واستشاري الأمراض الباطنية الجدل القائم بشأن أن فيروس كورونا تم تصنيعه ونشره في الدول.

وقال "العنزي" عبر برنامج " يا هلا" إن كورونا ليس كذبة، والمختبرات أثبتت أنه فيروس طبيعي وغير مصنع.

وتابع "العنزي" : "إذا أكرمنا الله بتلقي اللقاح في ديسمبر - وهذا ما أتوقعه وأتمناه - فسنعود لحياتنا الطبيعية في مارس 2021".

ولفت إلى أنه لا يتوقع موجة ثانية من كورونا في المملكة، مع استمرار الالتزام الحالي، مضيفًأ : "أرقامنا الصحية إيجابية جدا.. "نلتزم يخلّصنا رب العالمين إن شاء الله".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اليكسب هذا العالم الاتصالات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا قلبي تجنننننن
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا مسرع الايام

أخر الأخبار

شاهد.. علامات الولادة تختفي من بطن ميريام فارس
شاهد.. علامات الولادة تختفي من بطن ميريام فارس
Time منذ 11 دقيقة Views 208
الدويش: «سعود السويلم أعاد النصر للمنافسة وفيتوريا هبط بمستواه»
الدويش: «سعود السويلم أعاد النصر للمنافسة وفيتوريا هبط بمستواه»
Time منذ 24 دقيقة Views 1349
عبدالعزيز الغيامه وحديث عن اصابات لاعبي المنتخب
عبدالعزيز الغيامه وحديث عن اصابات لاعبي المنتخب
Time منذ 31 دقيقة Views 212
محمد الشيخ : النصر استفاد من فترة التوقف لتشافي لاعبيه من كورونا
محمد الشيخ : النصر استفاد من فترة التوقف لتشافي لاعبيه من كورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 231
عبدالكريم الحمد : بعض الأندية تستحي من إعلان قيمة الرعاية
عبدالكريم الحمد : بعض الأندية تستحي من إعلان قيمة الرعاية
Time منذ 36 دقيقة Views 211
رانيا يوسف توضح تفاصيل إصابتها بكورونا وتؤكد:" شعرت بدور برد ثقيل " 
رانيا يوسف توضح تفاصيل إصابتها بكورونا وتؤكد:" شعرت بدور برد ثقيل " 
Time منذ 39 دقيقة Views 353
شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان
شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان
Time منذ 47 دقيقة Views 1620
صورة قديمة للرياض الساحرة قبل عقود
صورة قديمة للرياض الساحرة قبل عقود
Time منذ 54 دقيقة Views 1654
وفاة مدرب شباب الهلال
وفاة مدرب شباب الهلال
Time منذ ساعة Views 2726
صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»
صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية»
Time منذ ساعة Views 1853