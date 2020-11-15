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بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض العقار قريبًا

Time منذ 50 دقيقة
Views 2140
بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض العقار قريبًا

علي القحطاني (صدى):
كشف مطور عقاري، أن تملك المسكن الآن أصبح أسهل من قبل، إذ يتم اختيار التصميم الذي يرغب فيه المستفيد إلكترونيًا، وشراءه ثم إصدار الرخصة في وقت قياسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الراصد"، أننا وصلنا إلى نسبة 60% تملك المواطنين للمسكن، ومن المُخطط له أن نصل إلى نسبة 62% بحلول 2025، مؤكدًا أن هناك مشاريع سكنية كثيرة يتم الإعلان عنها؛ لذلك لا يوجد أزمة حاليًا.

وأفاد بأن أسعار الأراضي أصبحت مرتفعة جدًا، إذ وصل المتر إلى 3 آلاف ريال خارج الرياض ودون إمكانيات، مؤكدًا على ضرورة تخفيض تلك الأسعار.

وأكد أن المواطن أصبح واعيًا الآن ولا يشتري من أي شخص دون ضمانات، بالتزامن مع فرض ضريبة 5% على المطورين العقاريين، متوقعًا بأن ينخفض العقار قريبًا.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت هيئة كبار العلماء، قد أصدرته بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية ولا تمت الإسلام بصلة". قد أصدرت بياناً
ابن حزم
شفت الجلسة أكيد وراها طيحة
عادل عبدالحي حمزة
وضل سواء السبيل
ابو محمد 😎 ✍️
هذا بسبب الردم والحفر والردم وحُبة خشم ، شغل مشي حالك ، خذريالك ورح لعيالك ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه عجاااايب ..

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