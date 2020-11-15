الفراج: ما يجري في أمريكا حرب 

واشنطن (صدى):
قال الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج إن ما يجري في أمريكا خطير يتجاوز الإنتخابات وأكبر من دونالد ترامب وجو بايدن.
وأضاف الفراج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ما يحدث في أمريكا عبارة عن حرب حقيقية ومعركة كسر عظم بين أيدولوجيتين متضادتين بين أمريكا الجديدة بزعامة الدولة العميقة: الشركات العابرة للقارات ومعظم المهاجرين ".
وتابع:" أمريكا القديمة البيض الذين صنعوا أمريكا ومن يتحالف معهم من الأقليات "' وجاء ذلك بعد تعليق ترامب على فوز جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل تمسكه بأنه سيفوز في الانتخابات بعد تزويرها من قبل نظيره جو بايدن، قائلا:" الانتخابات مزيفة.. سننتصر ".
وقال الرئيس الأمريكي إن جو بايدن فاز في عيون الإعلام المزيف الذي يدعمه فقط، ولكنه لن يفوز في الحقيقة' مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه ولن يعترف بفوز بايدن مؤكدًا أنه سينتصر.