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شرطة الرياض تقبض على شخص نشر مشاهد تمس بالآداب العامة

Time منذ 24 دقيقة
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شرطة الرياض تقبض على شخص نشر مشاهد تمس بالآداب العامة

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في العقد الرابع من العمر )، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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أحدث التعليقات

صالح الزهراني
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خبر قديم من أكثر من ١٠سنوات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف،، كادت المقرودةأن تقضي على المنحوس..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اعملي خير وقطيه بحر ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عدو الخونة
اي وسيدك المغولي سلطان الشواذ اول حمار ركبه اوباما وحزب الاخونجيه لهذا الغرض... نسيت مناشدة نائب مرسي عصام العريان اليهود العودة الى مصر... اكتب فاليوتيوب عصام العريان يناشد اليهود العودة الى مصر واسمعه باذنك وشوفه بعينك صوت وصورة

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