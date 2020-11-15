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طاقم تحكيم أجنبي يُدير لقائي الهلال والنصر

Time منذ ساعة
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طاقم تحكيم أجنبي يُدير لقائي الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا من أمريكا الجنوبية؛ لإدارة مباراة الهلال والنصر القادمة في دوري المُحترفين، بالإضافة إلى نهائي كأس خادم الحرمين.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 23 نوفمبر الجاري، وسيلتقيا أيضًا في نهائي الكأس يوم 28 نوفمبر الجاري.

يذكر أن النصر فشل في الفوز في أول ثلاث جولات بدوري المحترفين، وخطف أول ثلاث نقاط له من القادسية في الجولة الرابعة، في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ10 نقاط.

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أحدث التعليقات

صالح الزهراني
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خبر قديم من أكثر من ١٠سنوات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف،، كادت المقرودةأن تقضي على المنحوس..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اعملي خير وقطيه بحر ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عدو الخونة
اي وسيدك المغولي سلطان الشواذ اول حمار ركبه اوباما وحزب الاخونجيه لهذا الغرض... نسيت مناشدة نائب مرسي عصام العريان اليهود العودة الى مصر... اكتب فاليوتيوب عصام العريان يناشد اليهود العودة الى مصر واسمعه باذنك وشوفه بعينك صوت وصورة

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