طاقم تحكيم أجنبي يُدير لقائي الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا من أمريكا الجنوبية؛ لإدارة مباراة الهلال والنصر القادمة في دوري المُحترفين، بالإضافة إلى نهائي كأس خادم الحرمين.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 23 نوفمبر الجاري، وسيلتقيا أيضًا في نهائي الكأس يوم 28 نوفمبر الجاري.
يذكر أن النصر فشل في الفوز في أول ثلاث جولات بدوري المحترفين، وخطف أول ثلاث نقاط له من القادسية في الجولة الرابعة، في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ10 نقاط.