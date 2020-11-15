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صورة نادرة للملك المؤسس قبل وفاته بشهرين مع محمد نجيب

Time منذ 31 دقيقة
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صورة نادرة للملك المؤسس قبل وفاته بشهرين مع محمد نجيب

نايف السالم (صدى):
وثقت صورة نادرة لقاء الملك عبدالعزيز آل سعود؛ الملك المؤسس – رحمه الله -مع أول رئيس جمهورية لمصر الراحل محمد نجيب.

وتم التقاط الصورة قبل وفاة الملك المؤسس بأقل من 3 أسهر؛ حيث ظهر وهو يقوم بإهداء دهن العود إلى الرئيس المصري الراحل.

وكان هذا اللقاء بين الملك المؤسس ومحمد نجيب في أواخر عام 1372هـ/1953م، فيما توفى الملك عبدالعزيز في ربيع الأول 1373 هـ/نوفمبر 1953

ووثقت هذه الصورة النادرة قوة العلاقات السعودية المصرية الممتدة على مر السنوات؛ حيث عكست الود المتبادل بين البلدين.

يذكر أنه توفي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في قصره في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة في صباح يوم الإثنين الثاني من ربيع الأول 1373هـ الموافق التاسع من نوفمبر 1953 بنوبة قلبية بعد معاناته من مرض تصلب الشرايين.

وتمت الصلاة عليه في الحوية ثم تم نقل جثمانه من مطار الطائف إلى مطار الرياض القديم، حيث دفن في مقبرة العود.

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أحدث التعليقات

صالح الزهراني
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خبر قديم من أكثر من ١٠سنوات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف،، كادت المقرودةأن تقضي على المنحوس..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اعملي خير وقطيه بحر ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عدو الخونة
اي وسيدك المغولي سلطان الشواذ اول حمار ركبه اوباما وحزب الاخونجيه لهذا الغرض... نسيت مناشدة نائب مرسي عصام العريان اليهود العودة الى مصر... اكتب فاليوتيوب عصام العريان يناشد اليهود العودة الى مصر واسمعه باذنك وشوفه بعينك صوت وصورة

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