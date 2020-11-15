بالصور.. "غوميز" يتدرب بمواد قديمة مستغلًا التوقف الدولي

نواف السالم (صدى):
بعث نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتمبي غوميز، رسالة مؤثرة إلى جماهيره، وجاء ذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره النصر، يوم 23 نوفمبر الجاري، من منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعرض " غوميز " عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر "، صورًا من تدريباته الشاقة على الشاطئ، وكتب عليها: " العزم والانضباط لا يتعلقان بالوسائل ".
وكان الهلال تصدر ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، لكنه خسر نقطتين فقط من التعادل أمام أبها، مقابل الفوز في بقية المباريات وآخرها على الاتفاق بهدفين نظيفين.