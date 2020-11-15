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بالصور.. "غوميز" يتدرب بمواد قديمة مستغلًا التوقف الدولي

Time منذ 40 دقيقة
Views 1594
بالصور.. "غوميز" يتدرب بمواد قديمة مستغلًا التوقف الدولي

نواف السالم (صدى):
بعث نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتمبي غوميز، رسالة مؤثرة إلى جماهيره، وجاء ذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره النصر، يوم 23 نوفمبر الجاري، من منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض " غوميز " عبر حسابه الرسمي على موقع  " تويتر "، صورًا من تدريباته الشاقة على الشاطئ، وكتب عليها: " العزم والانضباط لا يتعلقان بالوسائل ".

وكان الهلال تصدر ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، لكنه خسر نقطتين فقط من التعادل أمام أبها، مقابل الفوز في بقية المباريات وآخرها على الاتفاق بهدفين نظيفين.

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أحدث التعليقات

صالح الزهراني
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خبر قديم من أكثر من ١٠سنوات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف،، كادت المقرودةأن تقضي على المنحوس..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اعملي خير وقطيه بحر ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عدو الخونة
اي وسيدك المغولي سلطان الشواذ اول حمار ركبه اوباما وحزب الاخونجيه لهذا الغرض... نسيت مناشدة نائب مرسي عصام العريان اليهود العودة الى مصر... اكتب فاليوتيوب عصام العريان يناشد اليهود العودة الى مصر واسمعه باذنك وشوفه بعينك صوت وصورة

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