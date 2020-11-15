الكشف عن واجهة السومة المقبلة

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل إن السوري عمر السومة لاعب الأهلي إذا فشل في تجديد التعاقد مع النادي سيرحل ولكن لن يترك الدوري السعودي.
وأضاف "المريسل" في تصريحات تلفزيونية" السومة هو أهم لاعب في الأهلي، لانه يعد من أهم ثلاث لاعبين في الدوري السعودي رفقة حمدلله وجوميز".
وتابع : "إذا لم تنجح إدارة الأهلي في حسم المفاوضات معه، فأنا أتوقع بنسبة كبيرة بقائه في الدوري السعودي"، دون أن يكشف عن الفريق نفسه.
يذكر أن النادي الاهلي ، يحتل المركز الثالث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة، برصيد 9 نقاط.