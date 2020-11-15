بالفيديو.. تصرُّف أحمق من أمير قطر يُغضب التونسيين

ماجد القزيز (صدى):
فتح التونسيون، النار على تميم بن حمد أمير قطر، بعد الاستقبال "البارد" للرئيس التونسي قيس سعيد في الدوحة.
واستقبل خالد العطية، نائب رئيس الوزراء القطري، قيس سعيد أمس السبت في مطار الدوحة، خلال زيارة الأخير لقطر.
وأثار هذا الأمر حفيظة التونسيين الذين اعتبروا الأمر بمثابة "إهانة لتونسي وشعبها"، وفقًا لوصف الإعلامي إلياس القاسمي.
واستذكر الناشط الحقوقي منصف المنصوري، ما تعرّض له الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة في تونس، في يناير 2012.
وقال حينها حمد بن خليفة للصحفيين أثناء مصافحته لمستضيفه: "أنتم ترون كيف أنّني أعلّم رئيسكم كيف يقف ويصافح".