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صورة جوية قديمة للحرم المكي الشريف قبل ٥٠ عاما

Time منذ ساعة
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صورة جوية قديمة للحرم المكي الشريف قبل ٥٠ عاما

مكة المكرمة (صدى):
أظهرت صورة جوية قديمة للحرم المكي الشريف عام ١٩٧٠م أي قبل ٥٠ عاما تقريبا، حيث انتشرت على نطاق واسع بين المواطنين.

وأثارت الصورة الجوية للحرم المكي إعجاب المواطنين الذين وصفوا المشهد بالجميل والرائع، كما حظيت بتفاعل لافت.

وكانت وزارة الحج والعمرة وضعت 3 شروط من أجل السماح للمعتمرين القادمين من الخارج بتكرار العمرة مرة أخرى في نفس الرحلة

وشملت الشروط توفر حجز للمجموعة التي تريد تأدية العمرة مرة أخرى، بالتنسيق مع المرافق الدائم من شركة العمرةو طلب تكرار العمرة يتم من خلال مجموعة وليس أفرادا، وألا تكون عملية الحجز من قبل المعتمر نفسه، بل عن طريق شركات الخدمة الميدانية المرافقة له.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت هيئة كبار العلماء، قد أصدرته بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية ولا تمت الإسلام بصلة". قد أصدرت بياناً
ابن حزم
شفت الجلسة أكيد وراها طيحة
عادل عبدالحي حمزة
وضل سواء السبيل
ابو محمد 😎 ✍️
هذا بسبب الردم والحفر والردم وحُبة خشم ، شغل مشي حالك ، خذريالك ورح لعيالك ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه عجاااايب ..

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