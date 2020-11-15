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بالفيديو.."البلدية والقروية" تكشف المسؤول عن مخالفات سكن العمالة

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.."البلدية والقروية" تكشف المسؤول عن مخالفات سكن العمالة

عادل الحربي (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة بشأن عن مخالفات سكن العمالة " صاحب العقار أم صاحب المنشأة، حيث تكتظ بعض مساكن العمالة بالوافدين الذين يتغافلون الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة لسلامتهم.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين والمسؤول عن سكن العمالة الدكتور أحمد قطان إن المسؤول عن العقار صاحب العقار حال كان العقار مؤجرا لعدد من العمالة الذين يتبعون لمنشأت مختلفة.

وأوضح قطان:"  إذا كان العقار بالكامل مستأجرا من منشأة بغرض عمالتهم فقط فيكون مسؤولا عن سلامة وأمن العمالة واتباع الإجراءات الصحية هي المنشأة التي استأجرت العقار بالكامل "، لافتا:" هذه يتم تمييزها بشكل سريع من خلال الفرق الميدانية التي تتابع التزام المساكن والاشتراطات الصحية في الموقع ".

وتابع أن الوزارة نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فك تكدس 81 ألف عامل ونقلهم إلى مساكن بديلة بعدد 2.7 ألف مسكن.

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أحدث التعليقات

القرشي
أللهم أهلكهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
علي
لاتبربرون اضربوا اقتصادهم بالمثل وياتوا حبوا لكم وبس و33% من الصناعات الالمانية من معدات وسيارات واجهزه تصدرها لبلدنا والغوا ابوها وشوفوا نتائجها يبكوا بكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياتوتو ...
مطر الاسود
حط على الرف , فانت المغثة بام عينها , وما تدعيه هو انتهاك صارخ لكل الانظمة والقواني التي ترعاها الدولة التي ترأسها ,ليتهم ينبهوك الى انك لاتعمل في شركتك الخاصة ولست في سوق البورصة وان هناك اجراءات وقوانين يجب اتباعها في مثل هذه الامور هذا لو عقلت وانصفت

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