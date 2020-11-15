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بالفيديو.. "العصيمي" يكشف الفرق بين الدعاوى الكيدية والصورية

Time منذ ساعة
Views 1789
بالفيديو.. "العصيمي" يكشف الفرق بين الدعاوى الكيدية والصورية

إعداد: فهد القزيز (صدى):
كشف المحامي والمستشار الشرعي والقانوني، الدكتور فيصل العصيمي، الفرق بين الدعوى الكيدية والصورية.

وأوضح "العصيمي"، أن الدعوى الكيدية " هي مطالبة المدعي غيره بغير وجه حق مع علمه بذلك "، أما الدعوى الصورية هو " ما كان ظاهره الخصومة أمام القضاء وحقيقته الحيلة للوصول إلى أمر غير مشروع".

وأضاف: " تتفق الدعوتان في أن كلاهما دعوى باطلة، والأثر المترتب عليهما واحد"، متابعًا:" فإذا ثبت أن الدعوى كيدية أو صورية وجب على القاضي ردها وتأديب المدعي بها".

وأردف:" يختلفان في أن الدعوى الكيدية تهدف إلى الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، أما الصورية فهي حيلة مبنية على اتفاق، ويختلفان أيضًا في أن الدعوى الكيدية إذا ثبتت يُعزّر المدعي، أما الصورية فيُعزّر المدعي والمدعى عليه".

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أحدث التعليقات

صالح الزهراني
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خبر قديم من أكثر من ١٠سنوات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف،، كادت المقرودةأن تقضي على المنحوس..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اعملي خير وقطيه بحر ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عدو الخونة
اي وسيدك المغولي سلطان الشواذ اول حمار ركبه اوباما وحزب الاخونجيه لهذا الغرض... نسيت مناشدة نائب مرسي عصام العريان اليهود العودة الى مصر... اكتب فاليوتيوب عصام العريان يناشد اليهود العودة الى مصر واسمعه باذنك وشوفه بعينك صوت وصورة

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