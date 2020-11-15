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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة

Time منذ 24 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ويستمر التوقع بسماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

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أحدث التعليقات

القرشي
أللهم أهلكهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
علي
لاتبربرون اضربوا اقتصادهم بالمثل وياتوا حبوا لكم وبس و33% من الصناعات الالمانية من معدات وسيارات واجهزه تصدرها لبلدنا والغوا ابوها وشوفوا نتائجها يبكوا بكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياتوتو ...
مطر الاسود
حط على الرف , فانت المغثة بام عينها , وما تدعيه هو انتهاك صارخ لكل الانظمة والقواني التي ترعاها الدولة التي ترأسها ,ليتهم ينبهوك الى انك لاتعمل في شركتك الخاصة ولست في سوق البورصة وان هناك اجراءات وقوانين يجب اتباعها في مثل هذه الامور هذا لو عقلت وانصفت

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