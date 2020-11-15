"قلعة أعيرف" التاريخية تظل صامدة طوال 800 عام

حائل (صدى):
تتميز قلعة "أعيرف" بمنطقة حائل بطابعها التراثي والتاريخي ذات الطراز المعماري وبنيت من الحجر والطين قبل عام 1260هـ (1840م)، فهي شاهد على الماضي والحاضر، حيث زارها الرحالة القدماء والمستشرقين، وقد كانت محل اهتمام واستخدام من قبل حكام حائل قديما.
وأظهرت صور لقلعة أعيرف، وهي مستطيلة الشكل ومتوسطة الحجم يحيطها سور متين مزود بفتحات لتصريف مياه الأمطار، وتتميز القلعة بكثرة أعداد الأبراج وفتحات المراقبة.
وتحولت القلعة لموقع يستطيع من خلاله استطلاع شهر رمضان ويطلق منه مدفع لتنبيه الصائمين قبل أن تتحول إلى مزار سياحي.