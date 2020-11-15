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الأمير سطام بعد حظر ألمانيا تصدير السلاح للمملكة: "حلال لكم وحرام علينا"

Time منذ 54 دقيقة
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الأمير سطام بعد حظر ألمانيا تصدير السلاح للمملكة: "حلال لكم وحرام علينا"

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام على قرار ألمانيا بحظر تصدير السلاح للمملكة، ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عليه.

وقال سطام: " رد الجبير على قرار ألمانيا بحظر تصدير الأسلحة في رأيي هو بمثابة رسالة للجميع أنه لا مجال لأي عملية ابتزاز سياسي قد تقوم به بعض الدول على حساب الأمن القومي السعودي فهذه الدول لو شعرت بأي خطر على أمنهم القومي لرأيت منهم العجب العجاب".

وتابع : "السعودية دخلت لليمن بناء على دعوة الرئيس اليمني لإعادة الشرعية ومحاربة الإرهاب المتمثل بمليشيات الحوثي الطائفية , السعودية تراعي أقصى درجات الحيطة والحذر في حربها على الإرهاب وذلك بعدم المساس بالمدنيين , ألمانيا شاركت بالحرب على الإرهاب في أفغانستان فهل هو حلال لكم حرام علينا".

يذكر أنه علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة ووصفه بأنه "خطأ".

وأكد الجبير على أن المملكة لا تحتاج أيضاً إلى معدات عسكرية ألمانية، قائلًا إن فكرة وقف بيع الأسلحة للمملكة بسبب حرب اليمن اعتقد أنها غير منطقية".

بالفيديو.. الجبير منتقداً ألمانيا: "المملكة لا تحتاج إلى أسلحتكم"

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أحدث التعليقات

القرشي
أللهم أهلكهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
علي
لاتبربرون اضربوا اقتصادهم بالمثل وياتوا حبوا لكم وبس و33% من الصناعات الالمانية من معدات وسيارات واجهزه تصدرها لبلدنا والغوا ابوها وشوفوا نتائجها يبكوا بكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياتوتو ...
مطر الاسود
حط على الرف , فانت المغثة بام عينها , وما تدعيه هو انتهاك صارخ لكل الانظمة والقواني التي ترعاها الدولة التي ترأسها ,ليتهم ينبهوك الى انك لاتعمل في شركتك الخاصة ولست في سوق البورصة وان هناك اجراءات وقوانين يجب اتباعها في مثل هذه الامور هذا لو عقلت وانصفت

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