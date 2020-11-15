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مفتي المملكة: الإخوان استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض (فيديو)

Time منذ 36 دقيقة
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مفتي المملكة: الإخوان استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تمت للإسلام بصلة وضالة.

وأضاف في تصريح له، أنهم:" استباحوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، ونهبوا الأموال ، وأفسدوا في الأمر"، متابعًا:" هنالك اليوم من يدعو لجعلم المسلمين في أحزاء وجماعات كالانضمام إلى جبهة النصرة، وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان".

وتابع: " هذه كلها مناهج باطلة، ورائها ما ورائها، ومن يدعو شبابنا للانضمام إليهم فقد أخطأ وأضل سواء السبيل".

وكانت هيئة كبار العلماء، قد أصدرته بيانًا تؤكد فيه أن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية ولا تمت الإسلام بصلة".

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أحدث التعليقات

القرشي
أللهم أهلكهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
علي
لاتبربرون اضربوا اقتصادهم بالمثل وياتوا حبوا لكم وبس و33% من الصناعات الالمانية من معدات وسيارات واجهزه تصدرها لبلدنا والغوا ابوها وشوفوا نتائجها يبكوا بكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياتوتو ...
مطر الاسود
حط على الرف , فانت المغثة بام عينها , وما تدعيه هو انتهاك صارخ لكل الانظمة والقواني التي ترعاها الدولة التي ترأسها ,ليتهم ينبهوك الى انك لاتعمل في شركتك الخاصة ولست في سوق البورصة وان هناك اجراءات وقوانين يجب اتباعها في مثل هذه الامور هذا لو عقلت وانصفت

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