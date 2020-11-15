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سوق "برزان" التاريخي قارب قرن من الزمان على إنشاءه

Time منذ 47 دقيقة
Views 1489
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سوق "برزان" التاريخي قارب قرن من الزمان على إنشاءه

حائل (صدى):
يقع سوق برزان في قلب منطقة حائل حيث يمثل لها مركزا تجاريا حيويا يفد إليه الزائرون من كل مكان، وبالرغم من قدم سوق برزان فهو لايزال يحافظ على عراقته التجارية من حيث توفر السلع والبضائع بكافة أنواعها.

وأظهرت صورة لسوق برزان التراثي يعود تاريخها إلى أكثر من 80 عاما، تضم ساحة كبيرة جدا تباع فيها مختلف السلع والبضائع التي يجلبها التجار.

ويحتضن السوق قديما قصر برزان الذي سمي به السوق أيضا، ولم يتبق من هذا القصر سوى برجان يحيطان به.

ويعتبر سوق برزان الواجهة الاقتصادية للمنطقة ومقصد الكثير من التجار والسياح، نظرا لتوفر جميع الاحتياجات التي تحتاجها الاسرة غالبا، ويحظى بمكانة خاصة لدى المستهلكين.

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أحدث التعليقات

صالح الزهراني
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خبر قديم من أكثر من ١٠سنوات
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف،، كادت المقرودةأن تقضي على المنحوس..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // اعملي خير وقطيه بحر ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عدو الخونة
اي وسيدك المغولي سلطان الشواذ اول حمار ركبه اوباما وحزب الاخونجيه لهذا الغرض... نسيت مناشدة نائب مرسي عصام العريان اليهود العودة الى مصر... اكتب فاليوتيوب عصام العريان يناشد اليهود العودة الى مصر واسمعه باذنك وشوفه بعينك صوت وصورة

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