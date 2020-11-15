سوق "برزان" التاريخي قارب قرن من الزمان على إنشاءه

حائل (صدى):
يقع سوق برزان في قلب منطقة حائل حيث يمثل لها مركزا تجاريا حيويا يفد إليه الزائرون من كل مكان، وبالرغم من قدم سوق برزان فهو لايزال يحافظ على عراقته التجارية من حيث توفر السلع والبضائع بكافة أنواعها.
وأظهرت صورة لسوق برزان التراثي يعود تاريخها إلى أكثر من 80 عاما، تضم ساحة كبيرة جدا تباع فيها مختلف السلع والبضائع التي يجلبها التجار.
ويحتضن السوق قديما قصر برزان الذي سمي به السوق أيضا، ولم يتبق من هذا القصر سوى برجان يحيطان به.
ويعتبر سوق برزان الواجهة الاقتصادية للمنطقة ومقصد الكثير من التجار والسياح، نظرا لتوفر جميع الاحتياجات التي تحتاجها الاسرة غالبا، ويحظى بمكانة خاصة لدى المستهلكين.