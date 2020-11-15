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ترمب: «لقد فاز في عيون الإعلام المزيف فقط وسأنتصر»

Time منذ ساعة
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ترمب: «لقد فاز في عيون الإعلام المزيف فقط وسأنتصر»

واشنطن (صدى):
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الأحد، تمسكه بأنه سيفوز في الانتخابات بعد تزويرها من قبل نظيره جو بايدن.

وحول ترمب حسابه على "تويتر" إلى منصة هتاف، حيث ردد ما يردده أنصاره بقوله: "الانتخابات مزيفة.. سننتصر".

وأكد الرئيس الأمريكي على أن جو بايدن فاز في عيون الإعلام المزيف الذي يدعمه فقط، ولكنه لن يفوز في الحقيقة.

وقال ترمب إنه لن يتنازل عن حقه ولن يعترف بفوز بايدن مؤكدًا أنه سينتصر.

وشهدت الانتخابات الأمريكية 2020 تزويرًا وصفه أنصار ترمب بأنه كان فادحًا وعلنيًا حيث تم التلاعب في الأصوات الولايات.

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أحدث التعليقات

القرشي
أللهم أهلكهم وأجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
علي
لاتبربرون اضربوا اقتصادهم بالمثل وياتوا حبوا لكم وبس و33% من الصناعات الالمانية من معدات وسيارات واجهزه تصدرها لبلدنا والغوا ابوها وشوفوا نتائجها يبكوا بكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياتوتو ...
مطر الاسود
حط على الرف , فانت المغثة بام عينها , وما تدعيه هو انتهاك صارخ لكل الانظمة والقواني التي ترعاها الدولة التي ترأسها ,ليتهم ينبهوك الى انك لاتعمل في شركتك الخاصة ولست في سوق البورصة وان هناك اجراءات وقوانين يجب اتباعها في مثل هذه الامور هذا لو عقلت وانصفت

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