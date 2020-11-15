ترمب: «لقد فاز في عيون الإعلام المزيف فقط وسأنتصر»

واشنطن (صدى):
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الأحد، تمسكه بأنه سيفوز في الانتخابات بعد تزويرها من قبل نظيره جو بايدن.
وحول ترمب حسابه على "تويتر" إلى منصة هتاف، حيث ردد ما يردده أنصاره بقوله: "الانتخابات مزيفة.. سننتصر".
وأكد الرئيس الأمريكي على أن جو بايدن فاز في عيون الإعلام المزيف الذي يدعمه فقط، ولكنه لن يفوز في الحقيقة.
وقال ترمب إنه لن يتنازل عن حقه ولن يعترف بفوز بايدن مؤكدًا أنه سينتصر.
وشهدت الانتخابات الأمريكية 2020 تزويرًا وصفه أنصار ترمب بأنه كان فادحًا وعلنيًا حيث تم التلاعب في الأصوات الولايات.