ريال مدريد يقترب من ضم مبابي

نواف السالم (صدى):
وضع ريال مدريد خطة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وجهز ريال مدريد عرضا لمبابي بقيمة 161 مليون جنيه إسترليني، حال رفض اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان.
ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع النادي الفرنسي بشأن التجديد، حتى الآن.
وكان الفريق الملكي وفر 33 مليون يورو من الرواتب، عقب رحيل كل من خاميس رودريغيز وغاريث بيل " إعارة " هذا الموسم.
يذكر أن ريال مدريد حصل على 27 مليون إسترليني من بيع سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام، و36 مليونا عقب انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.