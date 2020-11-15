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ريال مدريد يقترب من ضم مبابي

Time منذ ساعتين
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ريال مدريد يقترب من ضم مبابي

نواف السالم (صدى):
وضع ريال مدريد خطة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وجهز ريال مدريد عرضا لمبابي بقيمة 161 مليون جنيه إسترليني، حال رفض اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع النادي الفرنسي بشأن التجديد، حتى الآن.

وكان الفريق الملكي وفر 33 مليون يورو من الرواتب، عقب رحيل كل من خاميس رودريغيز وغاريث بيل " إعارة " هذا الموسم.

يذكر أن ريال مدريد حصل  على 27 مليون إسترليني من بيع سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام، و36 مليونا عقب انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أن التراخيص لا تمنح الا للجهات التابعة لإشراف حكومي التي تستخدم المغتربات للأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية . المغتربات أم المفترسات
خالد
مادام : وان المرأه تعاني من مرض نفسي ..... معناتها : واسطتها قووووويه
خالد
اللي مستغرب له . الهرجه والسالفه صارت للمرأه .... وين المشاريع وين الانجازات وين الاحتفال بالخريجين الجامعيين .... الله على ذيك الايام خلاص قولوا للمرأه انتي الرجل وقضينا .
محمد
وأخيراً اعترف بالخسارة هالمعتوه
عدو الخونة
الحملة متكاملة قدر استطاعتهم طبعا ومتزامنة سفارتنا في هولندا يتولاها اذناب المجوس والذناب المغول الاخونج والدواعش وفراخة حزب اللات وقبلها سفارة اليونان عندنا وحادث المقبرة وحركات الصبيان بنت تقلل حياها هنا وهناك وتبعها كم نفر لاجل التصوير فقط والقاء المقاطع في اليوتيوب للايحاء بتفكك الامن عندما ماحدث في فينا والقبض على مجموعة اخونجية وداوعش هنا ومصاردة 25 مليون يويو كانت بحوزتهم ذبح الفرنسي ناشر الرسوم الطعن بقيمنا ومنها التشكيك بصحيح البخاري وغيرها من احداث متفرقة بانحاء العالم وبالذات التركيز على السعودية يجمع بينها توقيتها وتشابه الانتماء والميول بين المنفذين تصاحب هذا مع ملابسات مايدور حول اكتشاف عملية تزوير ضخمة في الانتخابات الامريكية وازددات حدته وتركيزه على السعودية بالذات لانها حجر عثرة تسببت في كشف وابطال مخططات تحاك باسم الاسلام او تهدد امن وسلامة دول الخليج وشعبها والدول العربية او علاقاتها بدول العالم فمنذ تصريحات بندر بن سلطان وهذه الحملات تطفوا على السطح ثم زادتها احداث ليبيا والمصالحة فيها اوارا خصوصا بعد كبح اطماع الترك وفشل استفزازاتهم العسكرية في المنطقة ثم زادها الدعوة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية وتداعيها على المستوى العربي والاسلامي ثم استعرت اكثر بعد انخفاض الليرة التركية ثم اكتشاف تزوير الانتخابات في الولايات الامريكية اضف الى ذلك الجهود المبذولة لاستيعاب العراق ضمن حضنه العربي الاسلامي وزيارة وزير الدفاع العراقي للقاء وزير الدفاع السعودي واخيرا وليس اخرا بيان هيئة كبار العلماء الذي فضح تنظيم الاخونجية هذه الاسباب وغيرها دعت المعسكر الاخر الى التضامن والوقوف صفا صفا رغم تنوع نشاطهم وميولهم بين مروج مخدرات الى علماني او ملحد الى سحرة ومشعبذين الى طلاب حكم الى مستعمرين جدد الى روافض وصوفية وعبدة قبور الى مرتشين وخونة وطابور خامس الخ الخ ضد المعسكر الاخر الذي اصبح يجتث جذورهم واحدا بعد الاخر فما نراه الان ليس الا ردات فعل طبيعية هكذا هي تحدث دائما عندما بقطع الراس انها تلك الرفسات التي تسبق الموت والتلاشي قريبا ان شاء الله

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