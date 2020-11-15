دونالد ترامب: بايدن فاز بالتزوير

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات " لأن الانتخابات مزورة ".
وأضاف " ترامب " في تغريدة على حسابه في موقع " تويتر ":" بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة، لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدول من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة ".
وكانت الانتخابات الأمريكية، قد شهدت تلاعبًا في الأصوات خاصة الإلكترونية، وهو ما وثّقه مقاطع فيديو وصور.
و شارك " ترامب " في مظاهرات حاشدة أمس السبت، لدعمه في الانتخابات الرئاسية، متوعدًا المتورطين في تزوير الانتخابات.