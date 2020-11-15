مانشستر يونايتد يرغب في ديبالا

وكالات (صدى):
أعربت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبتها في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن النادي مُهتم بضم ديبالا في الميركاتو الشتوي القادم، بالتزامن مع تفاوض إدارة اليوفي مع اللاعب لتجديد عقده.
وأفادت الصحيفة، أن إدارة السيدة العجوز قد يوافقون على بيعه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معه.
يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء التي تُفيد برغبة الفريق الإنجليزي بضم لاعبه القديم كريستيانو رونالدو، خاصة في ظل الأزمة المالية الذي يُعاني من اليوفي.