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الضرائب تحرج جو بايدن

Time منذ 52 دقيقة
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الضرائب تحرج جو بايدن

ترجمة- سمية سليم (صدى):
بالتزامن مع استمرار الحديث عن الانتخابات الأمريكية والتلاعب الذي حدث بها، كشفت الإقرار الضريبية لمؤسسة جو بايدن الخيرية لمكافحة السرطان، أنها لم تنفق أي أموال على المنح البحثية على مدار عامين.

وأوضحت الإقرارات الضريبية، أن المؤسسة أنفقت أكثر من 3.7 مليون دولار على رواتب الموظفين لكنها لما تنفق شيئًا على المنح البحثية، فيما تلقت تبرعات بقيمة 4.8 مليون دولارًا، وذلك في عامين 2017- 2018 تحديدًا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير ترجمته "صدى"، أن جو وجيل بايدن أسّسا المنشأة في عام 2017 للمساعدة في إيجاد علاج و "حلول لتسريع التقدم في الوقاية من السرطان"، لكن يبدو أنه لم يتم تقديم أي منح خلال العامين الأولين من عملها.

وأوضحت الصحيفة، أن جريجوري سيمون، رئيس مبادرة بايدن للسرطان والمدير التنفيذي السابق لشركة فايزر، تلقى 429،850 دولارًا أمريكيًا خلال السنة المالية 2018، وحصل "سايمون" الذي قاد فرقة العمل المعنية بالسرطان في إدارة أوباما، على ما يقرب من ضعف أرباحه لعام 2017 والتي بلغت 224.539 دولارًا.

كما تلقت دانييل كرنفال، رئيسة الأركان السابقة لفريق أوباما لمكافحة السرطان، 258207 دولارات في 2018، وتلقى أيضًا كل من مدير الاتصالات ومدير سياسة العلوم ومدير الارتباط ستة رواتب.

وأظهرت الإقرارات الضريبية أن مبادرة بايدن للسرطان أنفقت 56،738 دولارًا على المؤتمرات و 59،356 دولارًا على نفقات السفر في الإقرارات الضريبية لعام 2017.

وارتفعت هذه الأرقام في العام التالي مع ارتفاع تكاليف المؤتمرات بشكل مذهل إلى 742،953 دولارًا للمؤتمرات و 97،149 دولارًا للسفر.

وأكد تقرير الديلي ميل، أن الصناديق التي تشير إلى توزيعات المنح ظلت فارغة، مما يشير إلى عدم تقديم المؤسسة الخيرية أي أموال.

يذكر أنه تم إنشاء مبادرة بايدن للسرطان بعد وفاة الابن الأكبر لجو، بو بايدن، في عام 2015 بعد إصابته بسرطان الدماغ، كما قاد بايدن فريق أوباما الخاص بالسرطان أثناء عمله كنائب للرئيس.

وأوقفت مبادرة بايدن للسرطان العمليات في يوليو 2019 بالتزامن مع الإعلان عن خوض بايدن الانتخابات الرئاسية.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وأضافت أن التراخيص لا تمنح الا للجهات التابعة لإشراف حكومي التي تستخدم المغتربات للأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية . المغتربات أم المفترسات
خالد
مادام : وان المرأه تعاني من مرض نفسي ..... معناتها : واسطتها قووووويه
خالد
اللي مستغرب له . الهرجه والسالفه صارت للمرأه .... وين المشاريع وين الانجازات وين الاحتفال بالخريجين الجامعيين .... الله على ذيك الايام خلاص قولوا للمرأه انتي الرجل وقضينا .
محمد
وأخيراً اعترف بالخسارة هالمعتوه
عدو الخونة
الحملة متكاملة قدر استطاعتهم طبعا ومتزامنة سفارتنا في هولندا يتولاها اذناب المجوس والذناب المغول الاخونج والدواعش وفراخة حزب اللات وقبلها سفارة اليونان عندنا وحادث المقبرة وحركات الصبيان بنت تقلل حياها هنا وهناك وتبعها كم نفر لاجل التصوير فقط والقاء المقاطع في اليوتيوب للايحاء بتفكك الامن عندما ماحدث في فينا والقبض على مجموعة اخونجية وداوعش هنا ومصاردة 25 مليون يويو كانت بحوزتهم ذبح الفرنسي ناشر الرسوم الطعن بقيمنا ومنها التشكيك بصحيح البخاري وغيرها من احداث متفرقة بانحاء العالم وبالذات التركيز على السعودية يجمع بينها توقيتها وتشابه الانتماء والميول بين المنفذين تصاحب هذا مع ملابسات مايدور حول اكتشاف عملية تزوير ضخمة في الانتخابات الامريكية وازددات حدته وتركيزه على السعودية بالذات لانها حجر عثرة تسببت في كشف وابطال مخططات تحاك باسم الاسلام او تهدد امن وسلامة دول الخليج وشعبها والدول العربية او علاقاتها بدول العالم فمنذ تصريحات بندر بن سلطان وهذه الحملات تطفوا على السطح ثم زادتها احداث ليبيا والمصالحة فيها اوارا خصوصا بعد كبح اطماع الترك وفشل استفزازاتهم العسكرية في المنطقة ثم زادها الدعوة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية وتداعيها على المستوى العربي والاسلامي ثم استعرت اكثر بعد انخفاض الليرة التركية ثم اكتشاف تزوير الانتخابات في الولايات الامريكية اضف الى ذلك الجهود المبذولة لاستيعاب العراق ضمن حضنه العربي الاسلامي وزيارة وزير الدفاع العراقي للقاء وزير الدفاع السعودي واخيرا وليس اخرا بيان هيئة كبار العلماء الذي فضح تنظيم الاخونجية هذه الاسباب وغيرها دعت المعسكر الاخر الى التضامن والوقوف صفا صفا رغم تنوع نشاطهم وميولهم بين مروج مخدرات الى علماني او ملحد الى سحرة ومشعبذين الى طلاب حكم الى مستعمرين جدد الى روافض وصوفية وعبدة قبور الى مرتشين وخونة وطابور خامس الخ الخ ضد المعسكر الاخر الذي اصبح يجتث جذورهم واحدا بعد الاخر فما نراه الان ليس الا ردات فعل طبيعية هكذا هي تحدث دائما عندما بقطع الراس انها تلك الرفسات التي تسبق الموت والتلاشي قريبا ان شاء الله

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