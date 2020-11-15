مفاجأة بشأن اقتراب تيكسيرا من دوري المُحترفين

ماجد محمد (صدى):
غادر المحترف البرازيلي أليكس تيكسيرا، إلى بلاده، قادمًا من الصين، قبل أن يُقرر الفريق الذي سينتقل له خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وكشفت صحيفة " ppsport" الصينية، أن تقارير التي تُشير إلى اقتراب اللاعب من دوري المُحترفين وتلقيه عروضًا قوية، قد تكون من أجل حث نادي جيانغسو سونينغ الصيني على تجديد عقد اللاعب.
لكن الصحيفة الصينية، أشارت في تقريرها إلى اللاعب أنهى مسيرته في الصين بنسبة كبيرة، وستكون وجهته القادمة في الرياض.
وأفادت بأن نادي النصر بدأ ملاحقة اللاعب وتقديم عروضًا مالية ضخمة، إذ عرض عقدًا لمدة عامين براتب سنوي 4 ملايين يورو.
وأكدت الصحيفة، أن هذه الأنباء هي نفسها التي ترددت عن الهلال في الصيف الماضي، لذلك رجّحت أن يكون الأمر متعمدًا من قبل وكيل اللاعب لحث جيانغسو على التجديد.
وصرّح اللاعب بأنه سيعود إلى الصين مرة أخرى، قبل مغادرته إلى البرازيل، في أعقاب تتويج فريقه بالبطولة المحلية.