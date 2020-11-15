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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 66.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8,501.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 545 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 33 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، أسيج، أنابيب السعودية، نسيج، الأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنعام القابضة، ووفرة، وبحر العرب، والأبحاث والتسويق، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات الأسماك، ولازوردي، والكابلات السعودية، ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والكابلات السعودية، ووفرة، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 266.81 نقطة ليقفل عند مستوى 20,728.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 1402 صفقة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العنصر العددية هي تمثيل لوحدة العنصر الذرية
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بتمثيل درجات ووحدات الفراغ البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لدرجات ثقل وحدات العناصر الذرية
ع. س. ع
👍🏻👍🏻👍🏻 قسم بالله انك صادق ههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بدلالة تمثيل الثقل الفراغي العددي البنائي الممثل بوحدات وفترات العناصر الممثلة
عادل عبدالحي حمزة
الشييف الشيف

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