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صورة جوية رائعة من أمطار الشقيق في جازان

Time منذ 38 دقيقة
Views 596
صورة جوية رائعة من أمطار الشقيق في جازان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العنصر العددية هي تمثيل لوحدة العنصر الذرية
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بتمثيل درجات ووحدات الفراغ البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لدرجات ثقل وحدات العناصر الذرية
ع. س. ع
👍🏻👍🏻👍🏻 قسم بالله انك صادق ههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بدلالة تمثيل الثقل الفراغي العددي البنائي الممثل بوحدات وفترات العناصر الممثلة
عادل عبدالحي حمزة
الشييف الشيف

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