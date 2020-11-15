الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صورة جوية رائعة من أمطار الشقيق في جازان
منذ 38 دقيقة
596
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العنصر العددية هي تمثيل لوحدة العنصر الذرية
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بتمثيل درجات ووحدات الفراغ البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لدرجات ثقل وحدات العناصر الذرية
ع. س. ع
👍🏻👍🏻👍🏻 قسم بالله انك صادق ههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بدلالة تمثيل الثقل الفراغي العددي البنائي الممثل بوحدات وفترات العناصر الممثلة
عادل عبدالحي حمزة
الشييف الشيف
أخر الأخبار
«بن مساعد» يُغازل أمرابط بعد ظهوره مع الشيف قاسم
منذ 7 دقائق
1239
متحدث الصحة:«نمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا»
منذ 16 دقيقة
1319
أفضل الأوقات لشرب الماء خلال اليوم
منذ 23 دقيقة
1328
وظيفة شاغرة في " الزكاة والدخل " بالرياض
منذ 24 دقيقة
1370
شاهد.. مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها بطريقة طفولية وتتعرض لموقف محرج
منذ 25 دقيقة
398
بالفيديو .. حسم الجدل حول تقديم القوائم المالية للمنشأة مع إقرارتها الضريبية
منذ 31 دقيقة
1401
انفجار شاحنة داخل نفق
منذ 35 دقيقة
399
كل هذا خوف من الكورونا
منذ 35 دقيقة
215
حادث تصادم مروع
منذ 36 دقيقة
311
لبلبة تكشف سر رشاقتها: نباتية وحياتي منضبطة
منذ 37 دقيقة
436