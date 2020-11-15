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«الصحة»: تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 59 دقيقة
Views 1971
«الصحة»: تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 357 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 340,304 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5657 حالة وفاة.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد حالات إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ٥٧ إصابة.

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د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العنصر العددية هي تمثيل لوحدة العنصر الذرية
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بتمثيل درجات ووحدات الفراغ البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لدرجات ثقل وحدات العناصر الذرية
ع. س. ع
👍🏻👍🏻👍🏻 قسم بالله انك صادق ههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بدلالة تمثيل الثقل الفراغي العددي البنائي الممثل بوحدات وفترات العناصر الممثلة
عادل عبدالحي حمزة
الشييف الشيف

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