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بالفيديو .. حسم الجدل حول تقديم القوائم المالية للمنشأة مع إقرارتها الضريبية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1393
بالفيديو .. حسم الجدل حول تقديم القوائم المالية للمنشأة مع إقرارتها الضريبية

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأحد مدى إلزام المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقرارتها الضريبية .

وأكدت " الزكاه والدخل " أنه لا تلزم المنشأة بذلك ، وأنه لا يوجد أي قوائم في ضريبة القيمة المضافة ، كما لا يجب عند تعبئة الإقرار تقديم أي مستند سواء فاتورة أو غيرها ، ويتم تعبئة البيانات فقط .

وأشارت أنه يحق للهيئة أن تدرس الإقرار ، كما يحق لها خلال 5 سنوات أن ترجع على أي إقرار مقدم وتدرسه وتطلب البيانات الإضافية ، لكن بشكل عام لا يجب تقديم قوائم مالية أو إرفاق مستندات .

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د محمد ماجد بخش
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ع. س. ع
👍🏻👍🏻👍🏻 قسم بالله انك صادق ههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بدلالة تمثيل الثقل الفراغي العددي البنائي الممثل بوحدات وفترات العناصر الممثلة
عادل عبدالحي حمزة
الشييف الشيف

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