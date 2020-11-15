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مدرب الهلال السابق يخطف صفقة النصر

Time منذ ساعة
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مدرب الهلال السابق يخطف صفقة النصر

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أجنبية، عن اقتراب فشل نادي النصر من الظفر بخدمات البرازيلي لوكاس فيريسيمو مدافع سانتوس، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويذكر أن النصر قد دخل في مفاوضات مع البرازيلي لوكاس فيريسيمو مدافع سانتوس، لتدعيم مركز الدفاع، الذي يواجه صعوبات ومعاناة حاليا لكثرة الإصابات والغيابات.

وأوضحت تقارير أن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي بنفيكا، تواصل مع المدافع البرازيلي من أجل إقناعه برفض العرض، أملا في الحصول على خدماته.

وأضافت أن مكالمة خيسوس مدرب الهلال السابق، مع فيريسيمو، يجب أن تؤخذ في الاعتبار، عندما يشعر اللاعب وناديه البرازيلي، باتخاذ قرارات وتقديم عرض يصل إلى 6.5 مليون يورو.

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د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العنصر العددية هي تمثيل لوحدة العنصر الذرية
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بتمثيل درجات ووحدات الفراغ البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لدرجات ثقل وحدات العناصر الذرية
ع. س. ع
👍🏻👍🏻👍🏻 قسم بالله انك صادق ههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل الاتجاه الفراغي المغناطيسي الصاعد بدلالة تمثيل الثقل الفراغي العددي البنائي الممثل بوحدات وفترات العناصر الممثلة
عادل عبدالحي حمزة
الشييف الشيف

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