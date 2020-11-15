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مؤسسة البريد تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية"

Time منذ ساعتين
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مؤسسة البريد تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية"

الرياض (صدى):
أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن رالي " داكار السعودية " الذي يلاقي اهتماماً دولياً وبمشاركة عدد من السائقين على المستوى العالمي.

ويتزامن إصدار الطابع مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، التي تُعد من السباقات الأعلى إثارة وتحدياً حول العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يصلح شان عبادة
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البساطه حلوه

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