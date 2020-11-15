الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات من المقيمين

أبوظبي (صدى):
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح الإقامة الذهبية مدة عشر سنوات لفئات من المقيمين.
وأكد أنه سيتم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لكافة الأطباء، وكذلك المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.
كما أعلن عن منحها للمقيمين لمدة 10 سنوات لمتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة إلى جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه.