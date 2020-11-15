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نقوش صخرية في جبة والشويمس بحائل على شكل آدمي عمرها 10 آلاف سنة

Time منذ ساعة
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نقوش صخرية في جبة والشويمس بحائل على شكل آدمي عمرها 10 آلاف سنة

حائل (صدى):
تعد جبة والشويمس في حائل من أهم المواقع التراثية والوجهات السياحية الصحراوية الجميلة التي يرتادها الكثير من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها على مدار العام.

وأظهرت صورة أشهر الرسوم والنقوش الصخرية في جبة، وهي عبارة عن شكل آدمي مكتمل مع الاذرع الرفيعة وبروز الجسد تعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة.

وتعتبر هذه النقوش شاهدة على حضارة الإنسان في حائل، حيث أنها من بقايا أقدم المواقع الإنسانية التي تعود للعصور الحجرية، وهي غنية بمشاهد للحياة اليومية للإنسان والكائنات الحية التي استوطنت هذه المنطقة

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للتراث العالمي اليونسكو أدرجت الرسوم الصخرية في منطقة حائل بالمملكة ضمن قائمة التراث العالمي لتكون الموقع الرابع في المملكة المسجل في قائمة التراث العالمي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يصلح شان عبادة
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
البساطه حلوه

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