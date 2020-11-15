بالفيديو.. طريقة سهلة لحفظ الرسائل الهامة في دردشة "تيمز"

علي القحطاني (صدى):
أوضح أحد المهتمين بالتقنية طريقة حفظ الرسائل الهامة في الدردشة عبر تطبيق " تيمز " للرجوع إليها في وقت آخر .
ويمكن للمعلم الرجوع لبعض الإجابات أو المعلومات وغيرها بطريقة سهلة لحفظ هذه الرسائل واستعراضها بشكل مرتب ، وذلك من خلال اختيار " حفظ " من نقاط الإختيار أعلى الرسالة المراد حفظها ثم إستعراض الرسائل المحفوظة بعد عمل بحث تحت عنوان " تم الحفظ " ، وفقاً للفيديو المرفق .
وكان خبير تقني قد حذر من المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور من فتح أي رابط على تطبيق " مايكروسوفت تيمز " وذلك لوجود روابط تهدف للإختراق .
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