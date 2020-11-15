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بالفيديو.. طريقة سهلة لحفظ الرسائل الهامة في دردشة "تيمز"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1284
بالفيديو.. طريقة سهلة لحفظ الرسائل الهامة في دردشة "تيمز"

علي القحطاني (صدى):
أوضح أحد المهتمين بالتقنية طريقة حفظ الرسائل الهامة في الدردشة عبر تطبيق " تيمز " للرجوع إليها في وقت آخر .

ويمكن للمعلم الرجوع لبعض الإجابات أو المعلومات وغيرها بطريقة سهلة لحفظ هذه الرسائل واستعراضها بشكل مرتب ، وذلك من خلال اختيار " حفظ " من نقاط الإختيار أعلى الرسالة المراد حفظها ثم إستعراض الرسائل المحفوظة بعد عمل بحث تحت عنوان " تم الحفظ " ، وفقاً للفيديو المرفق .

وكان خبير تقني قد حذر من المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور من فتح أي رابط على تطبيق " مايكروسوفت تيمز " وذلك لوجود روابط تهدف للإختراق .

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د محمد ماجد بخش
البناء الإلكتروني للذرة بناء افتراضي لا حقيقة وواقع له أرضية صلبة حتى كونه بناء محتمل فهو تصوري وليس خياليا محضا لكنه مصمم وفق آلية التعامل ودرجات التمثيل المرتبطة بأسس وقواعد اللعبة
عدو الخونة
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