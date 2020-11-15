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"المحكمة الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

Time منذ 28 دقيقة
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"المحكمة الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

الرياض (صدى):
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10 / 5 / 1440هـ وتاريخ 21 / 6 / 1440هـ وتاريخ 27 / 7 / 1440هـ وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ وتاريخ 25 / 11 / 1440هـ وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ وتاريخ 7 / 4 / 1441هـ وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ وتاريخ 20 / 7 / 1441هـ وتاريخ 18 / 1 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ، الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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د محمد ماجد بخش
البناء الإلكتروني للذرة بناء افتراضي لا حقيقة وواقع له أرضية صلبة حتى كونه بناء محتمل فهو تصوري وليس خياليا محضا لكنه مصمم وفق آلية التعامل ودرجات التمثيل المرتبطة بأسس وقواعد اللعبة
عدو الخونة
المانيا فيها لوبي مجوسي يخدم فيه نصيرية وغيرهم من شتات الروم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ريماس الغامدي
صادق والله وشفيها اذا النسوان طبخوا
؏ـــــــمـــر
كيف اعرف انها فاسده ؟!

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