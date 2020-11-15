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«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات «Apple»

Time منذ 29 دقيقة
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«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات «Apple»

علي القحطاني (صدى):
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، من ثغرات عالية الخطورة في بعض منتجات شركة Apple؛ حيث أصدرت الشركة عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وأوصت الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية: Safari 14.0.1، وهو متوفر للمنتجات التالية:

macOS Catalina

macOS Mojave

High Sierra

متوفر للمنتجات التالية:

macOS High Sierra 10.13.6

Mojave

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Mojave 10.14.6

macOS Big Sur 11.0.1

متوفر للمنتجات التالية:

Mac Pro (2013 ومابعدها)

MacBook Air (2013 ومابعدها)

MacBook Pro (Late 2013 ومابعدها)

Mac mini (2014 ومابعدها)

iMac (2014 ومابعدها)

MacBook (2015 ومابعدها)

iMac Pro (all models)

وأكد المركز، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، فيما شدد المركز على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
البناء الإلكتروني للذرة بناء افتراضي لا حقيقة وواقع له أرضية صلبة حتى كونه بناء محتمل فهو تصوري وليس خياليا محضا لكنه مصمم وفق آلية التعامل ودرجات التمثيل المرتبطة بأسس وقواعد اللعبة
عدو الخونة
المانيا فيها لوبي مجوسي يخدم فيه نصيرية وغيرهم من شتات الروم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ريماس الغامدي
صادق والله وشفيها اذا النسوان طبخوا
؏ـــــــمـــر
كيف اعرف انها فاسده ؟!

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