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المصلح يوضح حكم قراءة القرآن في حال النوم على الظهر "فيديو"

Time منذ 52 دقيقة
Views 1723
المصلح يوضح حكم قراءة القرآن في حال النوم على الظهر "فيديو"

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قراءة القرآن في حال النوم على الظهر.

وقال الشيخ المصلح: "ليس في ذلك بأس، بل هذا من العمل الصالح، فالله تعالى يقول: "فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ" ،وفي الصحيح من حديث عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" ،

وتابع المصلح: "أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين قال: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ _الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} ، فهذا حال المؤمن، أنه يذكر الله في كل أحواله، فلا يخلو قلبه عن ذكر ربه".

وأضاف أن أعظم ما يذكر ربه به كلامه جل في علاه؛ فإن الله ما أذن لأحد أي ما استمع لشيء كما يستمع لنبي يتغنى بالقرآن، ومثله من تغنى بالقرآن من عموم المؤمنين؛ فإن الله يسمع ذلك، ويأجر عليه، ويثيب عليه ثوابًا عظيمًا، فلذلك قراءة القرآن من أطيب الأعمال، فيشتغل بها في كل أحيانه، ولو كان على جنبه، أو مستلقيًا، ولو كانت المرأة غير مستترة.

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أحدث التعليقات

ممدوح
الحمد صادق، صحيح البخاري ليس بقرآن منزه عن الخطأ اكييد فيه احاديث مدسوسة او محرفة.
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
ابوسامي
جزاك الله خير ياناصح نعم هذا الكلام الصحيح المفروض الصحيفة من مثل الاخبار التي تمس الدين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عبدالعزيز
✔️✔️✔️❤️
عبدالعزيز
لازم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم والله حسبي الله ونعم الوكيل فراج الله قريباً إن شاء الله 😤

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