وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة الجبيل، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل لدى "الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء - ساتكو" بمسمى "مدير مشروع" .
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال"، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، مهارات تواصل ممتازة، مهارات إبداعية في حل المشاكل، مهارات تنظيمية وإدارية جيدة، مهارات جيدة في إدارة المشاريع باستخدام البرمجيات والأدوات المخصصة لذلك، مهارات الإشراف والتوجيه، مهارات بناء فريق عمل ناجح.
وأشارت الهيئة، إلى أن الراتب الأساسي 9000 ريال، بدل سكن 2000 ريال، كما أن مكان العمل مقر الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء - ساتكو، والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد الموافق 29/3/1442 هـ الموافق 15/11/2020 م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .