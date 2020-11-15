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وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

Time منذ ساعة
Views 1579
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة الجبيل، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل لدى "الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء - ساتكو" بمسمى "مدير مشروع" .

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال"، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، مهارات تواصل ممتازة، مهارات إبداعية في حل المشاكل، مهارات تنظيمية وإدارية جيدة، مهارات جيدة في إدارة المشاريع باستخدام البرمجيات والأدوات المخصصة لذلك، مهارات الإشراف والتوجيه، مهارات بناء فريق عمل ناجح.

وأشارت الهيئة، إلى أن الراتب الأساسي 9000 ريال، بدل سكن 2000 ريال، كما أن مكان العمل مقر الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء - ساتكو، والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد الموافق 29/3/1442 هـ الموافق 15/11/2020 م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ممدوح
الحمد صادق، صحيح البخاري ليس بقرآن منزه عن الخطأ اكييد فيه احاديث مدسوسة او محرفة.
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
ابوسامي
جزاك الله خير ياناصح نعم هذا الكلام الصحيح المفروض الصحيفة من مثل الاخبار التي تمس الدين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عبدالعزيز
✔️✔️✔️❤️
عبدالعزيز
لازم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم والله حسبي الله ونعم الوكيل فراج الله قريباً إن شاء الله 😤

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