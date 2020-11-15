شركة "علم" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة علم توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين للعمل بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : أخصائي مكتب إدارة المشاريع .
2- الشروط :
- بكالوريوس في الإدارة أو تقنية المعلومات و مجال ذي صلة " والأفضلية لذوي الشهادات العليا " .
- خبرة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات في إدارة المشاريع .
- عامين فأكثر خبرة في شركات الإستشارات الدولية .
- خبرة في إنشاء مكاتب إدارة المشاريع والحوكمة .
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .