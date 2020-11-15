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شركة "علم" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1683
شركة "علم" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة علم توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين للعمل بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : أخصائي مكتب إدارة المشاريع .

2- الشروط :

- بكالوريوس في الإدارة أو تقنية المعلومات و مجال ذي صلة " والأفضلية لذوي الشهادات العليا " .

- خبرة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات في إدارة المشاريع .

- عامين فأكثر خبرة في شركات الإستشارات الدولية .

- خبرة في إنشاء مكاتب إدارة المشاريع والحوكمة .

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ممدوح
الحمد صادق، صحيح البخاري ليس بقرآن منزه عن الخطأ اكييد فيه احاديث مدسوسة او محرفة.
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
ابوسامي
جزاك الله خير ياناصح نعم هذا الكلام الصحيح المفروض الصحيفة من مثل الاخبار التي تمس الدين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عبدالعزيز
✔️✔️✔️❤️
عبدالعزيز
لازم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم والله حسبي الله ونعم الوكيل فراج الله قريباً إن شاء الله 😤

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