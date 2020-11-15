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صورة تاريخية من جبال فيفاء التقطت في عام 1947

Time منذ ساعة
Views 1873
صورة تاريخية من جبال فيفاء التقطت في عام 1947

جازان (صدى):
تحتوي المملكة على الكثير المواقع التاريخية التي يمتزج فيها السحر والخيال، حيث تقبع بعض المنازل على قمم الجبال وتظهر كاللوحة التي وضعت على رف أنيق فأكسبه جمالا.

وأظهر صورة التقطتها البريطاني ويلفريد ثيسيجر سنة 1947م في منطقة جازان، رجل يقف بجانب منزل قرب القمة في ‎جبال فيفاء .

وبينت الصورة المنزل مقسم إلى عدة أقسام على سفح الجبل كأنه يحتضن السحاب لوجوده على قمة جبل، وعلى يمينه برجان صغيران دائريان،

وتشتهر فيفاء بجبالها الملتفة حول بعضها وتقع شرقي منطقة جازان، وتحدها من الشمال والشرق منطقة عسير ومن الجنوب الحدود اليمنية، وترتفع جبال فيفاء عن سطح البحر بحوالي 12000 قدم أي (3657) متر .

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أحدث التعليقات

ممدوح
الحمد صادق، صحيح البخاري ليس بقرآن منزه عن الخطأ اكييد فيه احاديث مدسوسة او محرفة.
واضح*** وصريح***
سبحان الله،،
ابوسامي
جزاك الله خير ياناصح نعم هذا الكلام الصحيح المفروض الصحيفة من مثل الاخبار التي تمس الدين وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عبدالعزيز
✔️✔️✔️❤️
عبدالعزيز
لازم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم والله حسبي الله ونعم الوكيل فراج الله قريباً إن شاء الله 😤

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