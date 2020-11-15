صورة تاريخية من جبال فيفاء التقطت في عام 1947

جازان (صدى):
تحتوي المملكة على الكثير المواقع التاريخية التي يمتزج فيها السحر والخيال، حيث تقبع بعض المنازل على قمم الجبال وتظهر كاللوحة التي وضعت على رف أنيق فأكسبه جمالا.
وأظهر صورة التقطتها البريطاني ويلفريد ثيسيجر سنة 1947م في منطقة جازان، رجل يقف بجانب منزل قرب القمة في جبال فيفاء .
وبينت الصورة المنزل مقسم إلى عدة أقسام على سفح الجبل كأنه يحتضن السحاب لوجوده على قمة جبل، وعلى يمينه برجان صغيران دائريان،
وتشتهر فيفاء بجبالها الملتفة حول بعضها وتقع شرقي منطقة جازان، وتحدها من الشمال والشرق منطقة عسير ومن الجنوب الحدود اليمنية، وترتفع جبال فيفاء عن سطح البحر بحوالي 12000 قدم أي (3657) متر .