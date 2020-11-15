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"الصحة العالمية": إعادة تدوير الكمامات وفق شروط

Time منذ 18 دقيقة
Views 1207
"الصحة العالمية": إعادة تدوير الكمامات وفق شروط

وكالات (صدى):
تعتزم منظمة الصحة العالمية السماح بإعادة تدوير الكمامات حال وجود نقص حاد في المخزونات كما حدث بعد المراحل الأولى من الجائحة ، وفق شروط محددة .

ولا يعني ذلك إستخدام الكمامة أكثر من مرة إلا بعد شروط طبية يقوم بها متخصصون لتطهير الكمامات في حالات الطوارئ ، كما حدث من قبل في كمامات " إن 95 " ، و" اف .اف .بي 2 " برشها ببيروكسيد الهيدروجين ، وفقاً لـ"العربية ".

كما سيتم إستخدام طرق أخرى كتعريضها للآشعة فوق البنفسجية وتقنية المغلفات وتركها 7 أيام إحتياطية قبل إعادة الإستدام وغيرها من الأساليب .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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