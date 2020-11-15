"الصحة العالمية": إعادة تدوير الكمامات وفق شروط

وكالات (صدى):
تعتزم منظمة الصحة العالمية السماح بإعادة تدوير الكمامات حال وجود نقص حاد في المخزونات كما حدث بعد المراحل الأولى من الجائحة ، وفق شروط محددة .
ولا يعني ذلك إستخدام الكمامة أكثر من مرة إلا بعد شروط طبية يقوم بها متخصصون لتطهير الكمامات في حالات الطوارئ ، كما حدث من قبل في كمامات " إن 95 " ، و" اف .اف .بي 2 " برشها ببيروكسيد الهيدروجين ، وفقاً لـ"العربية ".
كما سيتم إستخدام طرق أخرى كتعريضها للآشعة فوق البنفسجية وتقنية المغلفات وتركها 7 أيام إحتياطية قبل إعادة الإستدام وغيرها من الأساليب .