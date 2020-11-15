ظهور عيب فني في أحد هواتف "آيفون 12" الجديدة

وكالات (صدى):
كشف عدد من مستخدمي هواتف "آيفون 12 ميني" الجديدة، عن ظهور عيب فني خطير في هواتفهم، حيث إنهم واجهوا تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيًّا عند تفعيل شاشة القفل.
وأشار المستخدمون إلى أنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل باستخدام الإبهام؛ يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف "آيفون 12 ميني"؛ حيث يرى الكثيرون أنه غير مفيد لهاتف تم تصميمه للاستخدام بيد واحدة.
وتوقع عدد من المستخدمين أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف، في حي قال آخرون إن المشكلة قد تم إصلاحها عند توصيل الهاتف أو استخدامه بدون غطاء.