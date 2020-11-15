إغلاق مستودع لتخزين المياه مخالف للاشتراطات الصحية بمحايل

أبها (صدى):
تمكنت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ببلدية محافظة محايل، من ضبط مستودعاً يستخدم لتخزين مياه الشرب مخالفاً للاشتراطات الصحية ولم يطبق المعايير المطلوب توفيرها لتخزين مياه الشرب وعدة مخالفات أخرى.
وجاء ذلك أثناء جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث تم إغلاق المستودع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية وتطبيقها بحق المخالفين.
وأكدت البلدية على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يخالف التعليمات، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة حرصاً على سلامة المواطن والمقيم.