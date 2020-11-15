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إغلاق مستودع لتخزين المياه مخالف للاشتراطات الصحية بمحايل

Time منذ 13 دقيقة
Views 1190
إغلاق مستودع لتخزين المياه مخالف للاشتراطات الصحية بمحايل

أبها (صدى):
تمكنت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ببلدية محافظة محايل، من ضبط مستودعاً يستخدم لتخزين مياه الشرب مخالفاً للاشتراطات الصحية ولم يطبق المعايير المطلوب توفيرها لتخزين مياه الشرب وعدة مخالفات أخرى.

وجاء ذلك أثناء جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث تم إغلاق المستودع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية وتطبيقها بحق المخالفين.

وأكدت البلدية على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يخالف التعليمات، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة حرصاً على سلامة المواطن والمقيم.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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