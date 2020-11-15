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"بنده للتجزئة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1536
"بنده للتجزئة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بندة للتجزئة باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال التدريب لحملة البكالوريوس في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : أخصائي تدريب .

الشروط :

- بكالوريوس في تخصص مناسب .

- 3 سنوات خبرة منها سنة على الأقل تدريب .

- إجادة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة .

- إجادة إستخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 15 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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