"بنده للتجزئة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بندة للتجزئة باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال التدريب لحملة البكالوريوس في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : أخصائي تدريب .
الشروط :
- بكالوريوس في تخصص مناسب .
- 3 سنوات خبرة منها سنة على الأقل تدريب .
- إجادة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة .
- إجادة إستخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 15 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .