وظيفة تقنية شاغرة في جمعية البر الخيرية بعنيزة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمجال الويب، للعمل بمسمى "مصمم ويب ومبرمج لغة بايثون" وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الآتية.
واشترطت الجمعية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خبرة في التصميم وإنشاء صفحات الويب، خبرة في برنامج ورد برس، خبرة في لغة البايثون، ويشترط التفرغ الكامل للوظيفة، ويجب إرفاق السيرة الذاتية.
وأوضحت الجمعية، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 29/3/1442 هـ الموافق 15/11/2020 م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .