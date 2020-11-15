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وظيفة تقنية شاغرة في جمعية البر الخيرية بعنيزة

Time منذ ساعة
Views 1427
وظيفة تقنية شاغرة في جمعية البر الخيرية بعنيزة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمجال الويب، للعمل بمسمى "مصمم ويب ومبرمج لغة بايثون" وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الآتية.

واشترطت الجمعية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خبرة في التصميم وإنشاء صفحات الويب، خبرة في برنامج ورد برس، خبرة في لغة البايثون، ويشترط التفرغ الكامل للوظيفة، ويجب إرفاق السيرة الذاتية.

وأوضحت الجمعية، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 29/3/1442 هـ الموافق 15/11/2020 م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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