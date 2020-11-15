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"ساما" تفرض آلية لضبط الحوكمة والرقابة على قيادات المؤسسات المالية

Time منذ ساعة
Views 1496
"ساما" تفرض آلية لضبط الحوكمة والرقابة على قيادات المؤسسات المالية

الرياض (صدى):
اعتمدت مؤسسة النقد السعودي " ساما" مبادئ لحوكمة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وتضم البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل وشركات المدفوعات وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة .

وقررت " ساما " فرض المزيد من الرقابة لتطبيق معايير الحوكمة على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات ، وكبار التنفيذيين ، والمنشآت المملوكة من غير الشركات لعضو محلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم ، والشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين شركاء فيها ، وفقاً لـ " الوطن ".

كما تطبق معايير الرقابة والحوكمة على الشركات التي يكون لأي عضو مجلس إدارة بها مصالح مالية أو تكون الشركة ضامنة له ، ونحو ذلك ، وأيضاً أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات المؤسسة ، والشركات التابعة للمؤسسات المالية والمراجعون الخارجيون .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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