"ساما" تفرض آلية لضبط الحوكمة والرقابة على قيادات المؤسسات المالية

الرياض (صدى):
اعتمدت مؤسسة النقد السعودي " ساما" مبادئ لحوكمة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وتضم البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل وشركات المدفوعات وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة .
وقررت " ساما " فرض المزيد من الرقابة لتطبيق معايير الحوكمة على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات ، وكبار التنفيذيين ، والمنشآت المملوكة من غير الشركات لعضو محلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم ، والشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين شركاء فيها ، وفقاً لـ " الوطن ".
كما تطبق معايير الرقابة والحوكمة على الشركات التي يكون لأي عضو مجلس إدارة بها مصالح مالية أو تكون الشركة ضامنة له ، ونحو ذلك ، وأيضاً أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات المؤسسة ، والشركات التابعة للمؤسسات المالية والمراجعون الخارجيون .