وظائف شاغرة في شركة "غازكو"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وظائف لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وتضمنت الوظائف: مدير وحدة السلامة والصحة المهنية، حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (صحة مهنية، سلامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات، والحصول على موافقة الأمانة على التعيين.
كما تضمنت الوظائف، وظيفة " مدير قسم الأمن الصناعي " حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في أحد مجالات (الأمن الصناعي أو المجالات الهندسية) ذات العلاقة بالعمليات الصناعية بالمنشأة، و أن يكون لديه دورات تخصصية متعددة في مجالات الأمن الصناعي (أمن - سلامة - إطفاء)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
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