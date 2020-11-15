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وظائف شاغرة في شركة "غازكو"

Time منذ ساعة
Views 1698
وظائف شاغرة في شركة "غازكو"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وظائف لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف: مدير وحدة السلامة والصحة المهنية، حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (صحة مهنية، سلامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات، والحصول على موافقة الأمانة على التعيين.

كما تضمنت الوظائف، وظيفة " مدير قسم الأمن الصناعي " حيث أشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في أحد مجالات (الأمن الصناعي أو المجالات الهندسية) ذات العلاقة بالعمليات الصناعية بالمنشأة، و أن يكون لديه دورات تخصصية متعددة في مجالات الأمن الصناعي (أمن - سلامة - إطفاء)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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