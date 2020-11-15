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بالفيديو.. شاب يترك وظيفته ويتفرغ لزراعة الأرز بالأحساء

Time منذ ساعة
Views 1691
بالفيديو.. شاب يترك وظيفته ويتفرغ لزراعة الأرز بالأحساء

الأحساء (صدى):
ترك الشاب زكي السالم وظيفته الحكومية لكي يتفرغ لزراعة الأرز الحساوي بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الشاب، أنه تعب على المنتج حتى تعاقدت معه بعض الشركات ليقوم ببيع الأرز الحساوي الذي يزرعه لهم، لافتًا إلى أنه قدم استقالته من وظيفته بعدما أصبح متمكن من عمله الجديد، وزاد الكمية إلى 80% من الإنتاج، وأخفض السعر من 45 ريالًا إلى حوالي 20 ريالًا.

وقال المواطن الشاب، أن محافظة الأحساء تتميز أن غالبيتها متوجهين بشكل كبير إلى المزارع والنخيل، حيث تجد العائلة بكاملها عدد الموظفين فيها قليل فجميع الأجيال تتوارث الزراعة، بحسب تقرير لقناة "العربية" .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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