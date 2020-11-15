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تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
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تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أنهت أمانة العاصمة المقدسة إستعداداتها لإستقبال موسم الأمطار بإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار .

وتضم شبكة الأمطار والسيول قنوات صندوقية بمخططات ولي العهد بطول 240 متر وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول 242 م ، بجانب صب الأعمال الخرسانية لعبارات " شارع الحج ، والنوارية " ، وأعمال عزل الأسقف لعبارة مخطط بن عبود ببحرة ، وفقاً لـ " عكاظ ".

وأتمت الأمانة أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في " الشرائع والعزيزية وبحرة " بطول 9000 م وقنوات تصريف سطحي في " المسفلة والعزيزية والشوقية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة وبحرة والشرائع بطول 8500 م ، بجانب قنوات مفتوحة وأعمال أخرى .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
ولذلك الشيخ لما استلم الهيهه قام بانكار وتصحيح بعض منكراتها
🚴‍♀️
واضح انك مفصول من الهيهه لسلوكك... الهيهه اكبر منكر وبدعه ما سواها الخلفاء الراشدين يالهيس الاربد
عارف عبدالله عطالله
الحل برجوع الهيئه
ناقد
لا نخاف على أمتنا إلا من اللادينيين .... كل الشعوب تحترم دياناتها رغم عدم صحتها إلا العرب مثل تلك النوعيات المحسوبة على بلادنا
مسالم
همجية وسفاهة وتخلف...كل هذا لأجل لون شعر الفتاة... هي بالطبع مخطئة... ولكن لا يبرر هذه الهمجية....التحضر والرقي لا يشتروا بالمال

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