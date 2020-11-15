وزير المالية: التنويع الاقتصادي لا يعني الاستغناء عن النفط

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الأحد، أن التنويع الاقتصادي هو جزء رئيس في رؤية المملكة 2030، وهو لا يعني الاستغناء عن النفط، بل تدعيم الاقتصاد من خلال الأنشطة غير النفطية ليكون قادراً على التعامل مع الأزمات التي تتعرض لها اسواق النفط.
وقال "الجدعان" إن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساهم بصورة كبيرة في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، لافتًا إلى أن خطط الإصلاحات الهيكلية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ساهمت بصورة كبيرة في كبح التحديات التي فرضتها الجائحة خلال الشهور الماضية.
وصرح وزير المالية، إن القطاع الصناعي عاد بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد إغلاق اقتصادي استمر لشهور، ويظهر ذلك من خلال زيادة أعداد العاملين فيه بصورة أكبر مما كانت عليه قبل أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية للملكة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا على العمل في السنة القادمة سيكون على تجويد آليات تحصيل الإيرادات ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص بصورة تحقق المصالح المشتركة للطرفين.