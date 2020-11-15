بالفيديو..ملثمون يعتدون على مؤيدي ترامب بالعصي

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو، اعتداء عناصر حركة " أنتيفيا " المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مؤيجيه في واشنطن.
وتعرض المتظاهرون في واشنطن للضرب، على يد عناصر الحركة اليسارية، وكانوا قد ارتدوا الزي التقليدي الأسود الخاص بهم.
وظهرت إحدى الفتيات تصرخ بعد تعرضها للضرب العنيف، فيما قام أحد المتظاهرين بإنقاذها وأوصلها بنفسه إلى قوات الشرطة.
ومن جانبه علق المحلل السياسي أحمد الفراج على ما تشهده أمريكا قائلا: " مواطنون اأمريكيون من امريكا القديمة يتعرضون للعنف من عصابة منظمة انتيفا أحد أهم أركان الحزب الديمقراطي حاليا، من يفعل هذا بمواطنين مسالمين هل سيصعب عليه تزوير انتخابات " .