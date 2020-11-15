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بالفيديو..ملثمون يعتدون على مؤيدي ترامب بالعصي

Time منذ ساعة
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بالفيديو..ملثمون يعتدون على مؤيدي ترامب بالعصي

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو، اعتداء عناصر حركة " أنتيفيا " المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مؤيجيه في واشنطن.

وتعرض المتظاهرون في واشنطن للضرب، على يد عناصر الحركة اليسارية، وكانوا قد ارتدوا الزي التقليدي الأسود الخاص بهم.

وظهرت إحدى الفتيات تصرخ بعد تعرضها للضرب العنيف، فيما قام أحد المتظاهرين بإنقاذها وأوصلها بنفسه إلى قوات الشرطة.

ومن جانبه علق المحلل السياسي أحمد الفراج على ما تشهده أمريكا قائلا: " مواطنون اأمريكيون من امريكا القديمة يتعرضون للعنف من عصابة منظمة انتيفا أحد أهم أركان الحزب الديمقراطي حاليا، من يفعل هذا بمواطنين مسالمين هل سيصعب عليه تزوير انتخابات " .

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبدالله
مو اسواق بنده للأمير الوليد بن طلال؟
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابورعد
والله قلة حياء صحيح ورنع سرابيت مالهم اهل يربونهم . منجد الي اختشو ماتو

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