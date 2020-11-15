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الفراج: " ترامب لم ينهزم حتى الآن..وأعداء المملكة يهاجموني "

Time منذ 3 ساعات
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الفراج: " ترامب لم ينهزم حتى الآن..وأعداء المملكة يهاجموني "

الرياض (صدى):
أكد الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، أن جو بايدن ليس الرئيس الأمريكي حتى الآن.

وقال الفراج خلال برنامج " إم بي سي في أسبوع " : " ترامب لم ينهزم حتى الآن، ولا توجد ولاية واحدة وثقت النتائج " .

وأضاف: " في اليوم الأول من الانتخابات، ترامب كان الفائز، وبقدرة قادر في اليوم الثاني تغيرت الأمور "، مشيرا إلى وجود تلاعب في النتائج واضح.

وعن الانتقادات التي تعرض لها الفراج بسبب رؤيته للانتخابات الأمريكية، قال: "واجهت هجوما شرسا بسبب ما يجري حاليا، والذين يريدون فوز بايدن هم نفسهم الذين شككوا بفوز ترامب حتى بعد اعتراف خصمه كلينتون بالهزيمة "، واصفا ما يحدث بـ " اصطفاف أيدولوجي " وليس تحليلا سياسيًا.

وأضاف: " الذين هاجموني هم أعداء المملكة، والمسألة تصفية حسابات، انتقاما من مواقفي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، والدول الداعمة له " .

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أحدث التعليقات

وليد 6226
كذبت صحيح البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد القرآن الكريم ورحم الله الامام البخاري على جمعه لى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
مجهول
انا بشتري رحم و الي بقلب الرحم
مجهول
انا بشتري رحم و الي بقلب الرحم
مجهول
انا بشتري رحم و الي بقلب الرحم
.M.
هو اصلاً ناقصه حنان

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